Уфа, 4 июля, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Поезд с вынужденными переселенцами из Луганской и Донецкой Народной Республик прибыл в Уфу. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев

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Сообщается, что 3 июля поезд доставил в Уфу еще 331 человека, в том числе 105 детей, шесть инвалидов.

Отмечается, что прибывших планируют разместить в санатории «Речные зори» в Уфе (210 человек), в гостинице «Урал» г. Салавата (95 человек), в гостиничном комплексе «Башкортостан» г. Туймазы (50 человек).

«Сегодня мы встречаем очередную группу вынужденных переселенцев. Мы готовы к их приему. Все необходимые условия созданы, это комфортабельные помещения с необходимыми удобствами, организовано питание», — приводят журналисты слова руководителя администрации главы Башкирии Максима Забелина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Башкирию прибыли свыше 350 вынужденных переселенцев из этих республик, они прибывают в пунктах временного размещения.