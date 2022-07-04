Чита, , 07:57 — REGNUM В Забайкалье, где проживет более миллиона граждан, по состоянию на 4 июля первым компонентом от COVID-19 привиты 720 862 человека, сообщает министерство здравоохранения региона.

Вакцина © Олег Богатырёв

Известно также, что завершили вакцинацию 658 260 человек. Повторно привиты 218 625.

Также первый компонент вакцины получили 7737 детей, из них завершили вакцинацию — 5582.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 июня первым компонентом от COVID-19 в Забайкалье были привиты 720 127 человек.

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