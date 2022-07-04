Чита, 4 июля, 2022, 07:57 — ИА Регнум. В Забайкалье, где проживет более миллиона граждан, по состоянию на 4 июля первым компонентом от COVID-19 привиты 720 862 человека, сообщает министерство здравоохранения региона.

Олег Богатырёв Вакцина

Известно также, что завершили вакцинацию 658 260 человек. Повторно привиты 218 625.

Также первый компонент вакцины получили 7737 детей, из них завершили вакцинацию — 5582.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 июня первым компонентом от COVID-19 в Забайкалье были привиты 720 127 человек.

Читайте также: Более 657 тысяч забайкальцев полностью привиты от COVID-19