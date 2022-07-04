Лондон, 4 июля, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Сербский теннисист, 20-кратный победитель турниров «Большого шлема», Новак Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона-2022. Об этом сообщает ИА REGNUM.

(сс) Carine06 Новак Джокович

Джокович одержал победу над представителем Нидерландов Тимом ван Рейтховеном в матче четвёртого круга турнира. Встреча продлилась 2 часа 39 минут и завершилась со счётом 6:2, 4:6, 6:1, 6:2.

Джокович семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 из 17 брейк-пойнтов. На счету его соперника 20 эйсов, пять ошибок на подаче и 1 из 4 брейков.

В четвертьфинале Джокович, который является действующим чемпионом Уимблдона, сыграет с представителем Италии, 13-й ракеткой мира Янником Синнером.