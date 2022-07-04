Москва, 4 июля, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Министерство финансов РФ предлагает сократить более 1,6 трлн рублей из расходной части бюджета по госпрограммам за ближайшие три года, сообщают «Ведомости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

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Больше всего расходов планируется снять с госпрограмм: «Развитие транспортной системы» — 390 млрд рублей, «Научно-технологическое развитие» — около 150 млрд и 120 млрд рублей с «Обеспечение обороноспособности страны».

Исходя из общей суммы урезанных расходов, руководители программ должны самостоятельно определить расходы, от которых нужно отказаться.

По словам инициаторов сокращения расходов, решение было принято с целью приоритизации расходов бюджета и концентрации оставшихся средств на наиболее важных направлениях.

Как ИА REGNUM, дискуссия относительно укрепления рубля призвана увести от сути происходящих в России и мире процессов, заявил лидер СРЗП, депутат Госдумы Сергей Миронов.