Донецк, 4 июля, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Вооруженные украинские формирования обстреляли город Горловка и населённый пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 4 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

Уточняется, что обстрел Горловки со стороны ВСУ был зафиксирован в 06:05 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять мин калибра 120 мм.

Также указывается, что в 07:00 киевские боевики обстреляли Пантелеймоновку, выпустив по ней шесть снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Тюмень после нескольких месяцев плена на Украине вернулся лейтенант, участвовавший в специальной военной операции.