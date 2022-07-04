Благовещенск, 4 июля, 2022, 07:54 — ИА Регнум. С 7 по 10 июля в Амурской области ожидаются сильные дожди, ливни и грозы. Обильные осадки станут причиной повышения уровня воды в реках региона, сообщил 4 июля телеграм-канал Амурского гидрометцентра.

(сс) George Hodan Ливень

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«В связи с выходом на территорию Амурской области фронтальных систем активного западного циклона, в период 7 — 10 июля ожидаются обильные осадки — дожди, местами ливни, грозы. При грозах шквалистое усиление ветра 15-20 м/с», — отметили синоптики.

Подъём воды на реках региона может быть интенсивным, подчеркнули в гидрометцентре.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень воды в реках региона повышался в течение июня. В том числе полноводны реки в столице Приамурья Благовещенска, там частично подтоплена набережная.