Новосибирск, 4 июля, 2022, 07:51 — ИА Регнум. В Новосибирской области сегодня ночью, 4 июля, произошло возгорание на частной ферме в селе Лекарственное Тогучинского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

32. mchs. gov. ru Пожар

«К моменту прибытия огнеборцев кровля фермы и сено полыхали открытым огнём, — уточнили в ведомстве. — Пожар удалось ликвидировать на площади около 300 кв. метров. Пострадавших нет».

По данным МЧС России, в тушении участвовали восемь человек и три единицы техники. Причина пожара сейчас устанавливается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за неделю в Новосибирской области ликвидировано более ста возгораний.