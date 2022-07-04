Москва, , 07:50 — REGNUM Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов, предположительно, будет проходить военную службу на Новой Земле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Вратарь команды ЦСКА Иван Федотов Дарья Драй © ИА REGNUM

«Предположительно, местом службы будет одна из воинских частей, находящихся на Новой Земле в Северном Ледовитом океане», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Федотова доставили в Североморск Мурманской области после того, как задержали в Санкт-Петербурге. Причиной задержания могло стать уклонение от призыва на срочную воинскую службу. В военкомате 25-летнему хоккеисту стало плохо, на скорой его увезли в больницу.

Читайте ранее в этом сюжете: Задержанного хоккеиста Ивана Федотова отправили в Североморск