Москва, 4 июля, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов, предположительно, будет проходить военную службу на Новой Земле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды ЦСКА Иван Федотов

«Предположительно, местом службы будет одна из воинских частей, находящихся на Новой Земле в Северном Ледовитом океане», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Федотова доставили в Североморск Мурманской области после того, как задержали в Санкт-Петербурге. Причиной задержания могло стать уклонение от призыва на срочную военную службу. В военкомате 25-летнему хоккеисту стало плохо, на скорой его увезли в больницу.