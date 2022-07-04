Ростов-на-Дону, , 07:47 — REGNUM В Ростове-на-Дону 62-летняя женщина стала жертвой телефонного мошенника и лишилась около 2 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России.

Телефонный мошенник Maxpixel.freegreatpicture.com

Заявительница сообщила полицейским, что ответила на звонок мнимого сотрудника одной из брокерских компаний. Пенсионерка согласилась вложить сбережения в проведение валютных операций, а также в покупку и продажу акций международных организаций на биржевых площадках. Однако вместо прибыли женщина лишилась около 2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Полиция занимается поиском злоумышленника.