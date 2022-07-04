Москва, 26 августа, 2013, 07:50 — ИА Регнум. Уровень Амура достиг Хабаровской ТЭЦ-2, стоящей на берегу реки. Как сообщил глава "РАО Энергетические системы Востока" Сергей Толстогузов, пока персонал станции справляется с перекачкой воды. Все оборудование, по его словам, демонтировано и поднято на высоту 9-10 м. Из-за угрозы подтопления железнодорожных путей на всех ТЭЦ созданы запасы мазута и угля.

Напомним, работы по укреплению берега возле ТЭЦ-2 начались 10 дней назад. Был поднят на 1,5 м уровень заграждений. Кроме того, на всех станциях созданы дополнительные запасы топлива.