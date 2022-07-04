Москва, 4 июля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Утверждения Шольца и Байдена о необходимости дипломатического разрешения конфликта на Украине — не более чем лицемерие. Об этом ИА REGNUM 4 июля заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шольц и Байден

«Позиция Шольца и Байдена в реальности сводится к требованиям в адрес России вывести войска, как минимум на линию соприкосновения 23 февраля. А еще лучше к тому, чтобы РФ сдала ЛДНР и оставила Крым», — заявил эксперт.

Американский президент и немецкий канцлер не располагают реалистичной дипломатической повесткой дня, уверен Борисов.

«Все рассуждения о мирном переговорном решении вопроса в их устах — это пустопорожняя словесная трескотня. Говоря по простому — обычное лицемерие, насколько пустое, настолько же и лживое», — заключил политолог.

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден выступили с утверждениями о необходимости дипломатического разрешения конфликта между Россией и Украиной.