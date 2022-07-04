Чебоксары, , 07:44 — REGNUM В Чувашии продолжается подготовка к чемпионатам России по шахматам. Выбрана площадка для проведения соревнований: они состоятся в художественном музее. Об этом сообщает республиканский минспорт по итогам очередного заседания рабочей группы.

Шахматы Иван Шилов © ИА REGNUM

В Чебоксарах состоятся суперфинал 75-го чемпионата России среди мужчин и 72-го чемпионата России по шахматам. Чувашские власти отмечают, что стоит задача провести соревнования «на высоком организационном уровне, объединить спорт, искусство и национальную культуру».

В ходе заседания обсуждались вопросы подготовки места проведения соревнований. Национальные чемпионаты пройдут 10–23 сентября на базе Чувашского государственного художественного музея на фоне выставки работ местных художников. Организаторы отмечают, что данный формат соревнований продвигается в стране в рамках проекта «Шахматы в музеях», которую реализуют Федерация шахмат России и благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко.

В настоящее время в музее готовят помещения и необходимые коммуникации, прорабатывается вопрос организации высокоскоростного интернета и прямой трансляции.

Помимо этого, обсуждены вопросы разработки логотипа соревнований, организации церемоний открытия и закрытия, а также работы фан-зоны на Красной площади столицы, где для всех желающих организуют интерактивы, тематические шоу, мастер-классы и шахматные турниры.

В июле в Чувашии начались отборочные соревнования по шахматам для формирования команды сильнейших игроков республики. Десятка лучших спортсменов каждого отборочного этапа получит право принять участие в финальном сеансе одновременной игры с ведущими гроссмейстерами страны. Мероприятие пройдёт 17 сентября в рамках проведения в Чувашии чемпионатов России по шахматам.

Отметим, что в Чувашии также стартовали тематические мероприятия, приуроченные к национальным шахматным турнирам. Так, в мае начался республиканский конкурс эссе среди школьников «Мой кумир в мире шахмат», цикл викторин по истории шахмат, будут запущены видеоролики по обучению азам игры в шахматы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с 2017 года реализуется проект «Шахматы в школах». В нём участвуют 3 тыс. детей, охвачено около 70 школ. Всего в республике шахматами занимаются свыше 7 тыс. человек, в том числе 170 жителей обучаются игре в спортивных школах.

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