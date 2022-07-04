Омск, , 07:42 — REGNUM В Омске арестован мужчина, обвиняемый в совершении особо тяжкого преступления в отношении 17-летней девушки. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 июля в следственном управлении СКР по Омской области.

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Уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера») возбуждено против 33-летнего мужчины. Ранее он был судим за совершение особо тяжких преступлений против личности, в том числе за изнасилование.

Предварительно установлено, что 3 июня 2022 года мужчина увидел на улице 17-летнюю девушку. Он схватил её левой рукой за шею, а правой рукой прикрыл рот. Злоумышленник увёл девушку за гараж на улице Бульварной, где совершил насильственные действия сексуального характера. Затем он скрылся с места преступления.

Мужчину задержали следователи совместно с полицейскими. Ему предъявлено обвинение. 1 июля омич был арестован на два месяца. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Владимирской области приговорен к 19 годам и 11 месяцам колонии строгого режима за преступления насильственного характера в отношении малолетних.

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