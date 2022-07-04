Кувандык, Оренбургская область, 4 июля, 2022, 07:41 — ИА Регнум. В Оренбургской области увеличилось число жертв автокатастрофы, которая произошла вечером 3 июля. Как сообщили в минздраве региона, в больнице скончался ещё один человек.

Mos.ru В больнице

По данным министерства, в настоящее время один пострадавший с сочетанными травмами находится в стабильно тяжёлом состоянии в реанимационном отделении. Второй, также с сочетанными травмами, переведён в отделение в состоянии ближе к средней тяжести.

«Несмотря на все усилия медицинских работников, ещё одного пациента спасти не удалось. Медики делают все возможное. Ситуация находится на контроле Оперативного медицинского штаба и лично министра здравоохранения Татьяны Савиновой», — сказали в минздраве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вечером 3 июля на 190-м километре трассы М-5 «Урал» (между населёнными пунктами Ильинка и Урал в Кувандыкском городском округе) произошло ДТП с участием трёх машин. По данным полиции автомобиль Hyundai выехал на полосу встречного движения и врезался в машину Lada Largus. Один из автомобилей задел грузовик «Скания». Погибли семь человек. Трёх пострадавших доставили в больницы Медногорска и Кувандыка.