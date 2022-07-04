Калмыцкие аграрии приступили к уборке урожая

Приютненский район, Калмыкия, , 07:40 — REGNUM В Калмыкии началась уборочная страда. С аграриями Приютненского района встретился глава республики Бату Хасиков. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Глава Калмыкии сел за руль зерноуборочного комбайна Telegram-канал главы Калмыкии Бату Хасикова

«Темпы работ радуют, не подводит и погода. Благодарю всех, кто без устали работает ради развития экономики республики и продовольственной безопасности России. Будем консолидировать усилия, у нас все получится», — отметил Хасиков.

По его словам, в уборке задействованы более тысячи единиц спецтехники и около 700 комбайнов. В 2022 году урожай может превысить прошлогодний на 3% — земледельцы планируют собрать не менее 635 тыс. тонн урожая.