США предложили объявить террористическим государством
Москва, 4 июля, 2022, 07:39 — ИА Регнум. За поставку Украине данных со спутников для боевых действий против России США необходимо объявить террористическим государством, об этом РИА Новости заявил депутат Государственной думы РФ Олег Морозов («Единая Россия»).
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Депутат уверен, что данные с американских спутников используются для обстрела городов России, а это фактически подтверждает участие США в войне на стороне Украины и агрессию против РФ.
«Это надо открыто заявить на всех международных площадках, потребовать созыва специального заседания Совета Безопасности ООН и объявить США террористическим государством», — сказал Морозов.
Как сообщало ИА REGNUM, по словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в Белгороде в результате обстрела украинскими боевиками города ракетами «Точка-У» пострадали 65 домов, в том числе многоквартирные.