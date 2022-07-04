Москва, 4 июля, 2022, 07:39 — ИА Регнум. За поставку Украине данных со спутников для боевых действий против России США необходимо объявить террористическим государством, об этом РИА Новости заявил депутат Государственной думы РФ Олег Морозов («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM США

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Депутат уверен, что данные с американских спутников используются для обстрела городов России, а это фактически подтверждает участие США в войне на стороне Украины и агрессию против РФ.

«Это надо открыто заявить на всех международных площадках, потребовать созыва специального заседания Совета Безопасности ООН и объявить США террористическим государством», — сказал Морозов.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в Белгороде в результате обстрела украинскими боевиками города ракетами «Точка-У» пострадали 65 домов, в том числе многоквартирные.