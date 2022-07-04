Кемерово, , 07:41 — REGNUM Реки Кемеровской области пополняются тысячами краснокнижных рыб. Об этом сообщил телеграм-канал «Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ. Официально».

Мальки Igor Shurenko

«Промышленные предприятия Кузбасса восполняют водные биологические ресурсы. Сотрудники одного из крупнейших заводов региона выпустили более 15 тысяч мальков тайменя в Новокузнецком районе, — говорится в сообщении. — Мальков выпустили на участке впадения Верхней и Нижней Терси в реку Томь. В спокойных притоках Томи они получат больше возможностей подрасти и распространиться».

Отмечается, что в ближайшее время предприятие планирует выпустить в Томь ещё около 73,5 тыс. мальков другой краснокнижной рыбы — нельмы.