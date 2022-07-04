Владивосток, 4 июля, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Резкий рост заражений коронавирусом наблюдается в странах Латинской Америки, Западной Европы и Азии — число носителей в мире в июне увеличилось на 17,3 млн, что почти на 15% больше, чем в мае. Заболеваемость пошла в рост впервые с января этого года, пишет ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что на этом фоне снижается количество смертей от ковида.

Так, в июне в мире скончались около 40,8 тыс. человек, что примерно на треть меньше в сравнении с маем. Больше всего летальных исходов было в США, Бразилии и России.

В Европе по заражениям коронавирусом лидирует Великобритания, Франция, Германия, Италия.

Подъем заболеваемости ковидом также отмечается в Австрии, Испании и Нидерландах.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус полагает, что необходимо изучать все версии происхождения коронавируса, и соответствующим вопросом должны заниматься ученые.