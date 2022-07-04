Москва, 4 июля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Публикации с критикой украинского национализма в некоторых немецких изданиях не способны переломить общественное мнение в Германии. Об этом 4 июля ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

DIE LINKE. Sachsen Клаус Эрнст

«Газета «Юнге Вельт» хоть и не системная, но известная в Германии. Однако, при всей ее известности она не может переломить общественное мнение», — заявил эксперт.

Издание может повлиять на критические части интеллигенции, на участников протестных движений, на членов профсоюзов и на часть членов партии «Левые» (Die Linke). Но влияние «Юнге Вельт» все же ограничено, пояснил Борисов.

«Тираж плюс примерно 50 тыс. интернет пользователей. На 80-миллионное население страны — это не много. К тому же надо понимать, что это не прорусская газета. В ней достаточно наивных, да и просто не всегда высокопрофессиональных авторов», — заключил политолог.

Напомним, что в немецком издании «Юнге Вельт» публиковались критические по отношению к Украине, ее руководству и армии материалы, а политика Украины в целом характеризовалась как «украинский фашизм».