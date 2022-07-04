Нью-Дели, , 07:33 — REGNUM До 42 человек возросло число погибших в результате схода оползня в индийском штате Манипур на северо-востоке страны. Об этом 4 июля сообщает газета The Quint.

Оползень

ЧП произошло возле строящейся железнодорожной станции, в городе Нони, который находится неподалёку от столицы штата — города Импхал. Здесь было расположение 107-й роты сухопутных войск Индии. Среди погибших 27 военных и 15 гражданских, в том числе инженеры-железнодорожники, строители и местные жители. Ещё 20 человек, включая трёх военнослужащих, числятся пропавшими без вести.

На месте схода оползня проводится спасательно-поисковая операция, которая осложнена метеоусловиями: продолжаются сильные ливни, есть угроза схождения новых оползней. С момента происшествия прошло пять суток, вероятность найти выживших крайне мала. Спасатели также выполняют задачу по розыску оружия и боеприпасов, которые были у военных при себе в момент удара стихии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 14 погибших в результате схода оползня в северо-восточном индийском штате Манипур.

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