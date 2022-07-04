Оренбург, , 07:30 — REGNUM Семьи четырёх погибших при крушении ИЛ-76 лётчиков из Оренбургской области получат по 3 млн рублей, сообщают СМИ.

Транспортный самолёт Ил-76 ВКС России Mil.ru

Решение о компенсации принято региональным правительством. На выплату компенсаций в общей сложности выделят 12 млн рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, авиакатастрофа произошла под Рязанью 24 июня. Военный самолёт направлялся в Белгород. Погибли пять человек, из них четверо офицеров 117 полка военно-транспортной авиации из Оренбурга и курсант Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков. В Оренбуржье с погибшими лётчиками простились 26 июня.

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