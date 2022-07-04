Белая Калитва, Ростовская область, , 07:28 — REGNUM В Ростовской области 15-летний водитель мотоцикла спровоцировал ДТП, в результате которого получил травмы. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД

Мотоцикл

Авария случилась на улице Геологической в Белой Калитве поздним вечером 2 июля. Водитель мотоцикла, не имея права управления, предположительно, пытаясь обогнать ВАЗ-21 060, не убедился в безопасности манёвра. В результате столкновения пострадал несовершеннолетний водитель мотоцикла. Подросток доставлен в лечебное учреждение.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.