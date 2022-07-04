Мадрид, , 07:27 — REGNUM Норвежский гроссмейстер, действующий чемпион мира Магнус Карлсен будет защищать свой титул, если Международная шахматная федерация (ФИДЕ) примет его требования об изменении формата матча. Об этом 4 июля сообщает El Pais.

Магнус Карлсен Lennart Ootes

По информации издания, у Карлсена состоялся разговор с президентом ФИДЕ Аркадием Дворковичем, в ходе которого они обсудили этот вопрос. Их общение продлилось около 40 минут. Отмечается, что есть большая вероятность того, что стороны смогли договориться.

Ранее Карлсен заявил, что больше может не сыграть в матче за шахматную корону. По его словам, он согласится на защиту титула, только если турнир претендентов выиграет 18-летний французско-иранский шахматист Алиреза Фируджа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский гроссмейстер Ян Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов и сыграет в матче за титул чемпиона мира, который пройдёт в апреле 2023 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Российский гроссмейстер Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов