Новосибирск, 4 июля 2022, 07:24 — REGNUM Бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок задержали в Москве. Ранее она была объявлена в международный розыск по делу о взяточничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Коррупция
Коррупция
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Ранее ИА REGNUM сообщало, что Кузменок было заочно предъявлено обвинение. Другие подробности дела не сообщались.

Однако было известно, что Басманный суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде заочного ареста «на два месяца с момента экстрадиции, либо с момента задержания на территории России».

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