Тюмень, , 07:22 — REGNUM Тюменским главам муниципалитетов и депутатам собираются повысить оклады впервые с 2019 года. Об этом говорится в проекте распоряжения департамента финансов Тюменской области, размещённом на портале органов власти региона

Чиновник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Главы городов с населением от 500 тысяч человек будут получать на 6134 рубля больше прежнего — 159 477 рублей. В Тюменской области под данные параметры попадает лишь Тюмень. У глав городов с населением от 100 до 500 тысяч человек оклады вырастут 111 610 — на 4293 рубля, от 40 тысяч до 100 тысяч человек — 67 471 (плюс 2595 рублей), до 40 тысяч человек — 65 171 (плюс 2507 рублей).

Также тюменские власти намерены повысить оклады главам муниципальных и сельских поселений. Депутатов муниципальных дум, которые работают на постоянной основе, тоже ждёт прибавка, но их оклады не могут составлять больше 70% от оклада глав муниципальных образований.