Токио, 4 июля, 2022, 07:21 — ИА Регнум. Проект «Сахалин-2» является стратегически важным для энергобезопасности Японии и поэтому страна продолжит защищать свои интересы в нем, об этом заявил 4 июля заместитель генерального секретаря кабмина Сэйдзи Кихара, сообщил ТАСС.

Алексей Лукашевич Сахалин

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«С точки зрения обеспечения электроэнергией и газом «Сахалин-2» является важным проектом для Японии. Правительство и бизнес будут действовать вместе, чтобы защищать стабильные поставки СПГ», — сказал Кихара.

Токио продолжает изучать, каким образом принятое решение президентом России Владимиром Путиным отразится на японских корпорациях Mitsui и Mitsubishi.

Как сообщало ИА REGNUM, имущество компании «Сахалин Энерджи» перейдёт в собственность России и будет передано в безвозмездное пользование новому оператору. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

Передача имущества «Сахалин Энерджи» в собственность государства — это фактически первый реальный пример национализации имущества компании добывающего сектора, имеющей собственников из так называемых «недружественных стран», заявил доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов.