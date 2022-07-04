Мадрид, 4 июля, 2022, 07:17 — ИА Регнум. Победителем турнира претендентов — 2022 досрочно стал российский гроссмейстер Ян Непомнящий. Об этом сообщает ИА REGNUM.

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Непомнящий сыграл вничью с представителем Венгрии Рихардом Раппортом в 13-м туре соревнований. В результате он набрал девять очков и лишил ближайших конкурентов теоретических шансов на победу.

На втором месте идёт представитель США Хикару Накамура (7,5 очков), на третьем — китайский шахматист Дин Лижень (7 очков).

Непомнящий сыграет в матче за мировую шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. В случае его отказа играть Непомнящему будет противостоять шахматист, занявший второе место в турнире претендентов — Накамура или Дин Лижень.

Ранее Карлсен заявлял, что готов играть за шахматную корону, только если его соперником будет Алиреза Фируджа.