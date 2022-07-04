Якутск, , 07:23 — REGNUM На аэродроме в посёлке Тикси при досмотре обнаружили 16 бивней мамонта. Груз весил свыше ста килограмм, его стоимость оценивается более, чем в 6 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 июля в пресс-службе прокуратуры региона.

Бивни

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Бивни перевозились незаконно и представляли собой особую научную и музейную ценность. По региональному закону останки мамонтовой фауны являются достоянием республики, их использование регулируется.

Судьба 16 бивней определялась судом, они переданы в собственность Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, проблему обращения бивней мамонта в Якутии поднимали уже неоднократно. Добычу этого ресурса ещё несколько лет назад планировали взять под строгий контроль.