Канберра, , 07:15 — REGNUM Грузовое судно с 21 членом экипажа на борту подало сигнал бедствия у восточного побережья Австралии. Об этом 4 июля сообщил премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротт.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как уточнил глава штата, судно потеряло управление у побережья, где расположен национальный парк Ройал, он находится в 60 км к югу от Сиднея. При этом Перрот отметил, что судно находится в очень опасном положении. Правительство Нового Южного Уэльса, по словам Перротта, сейчас активно сотрудничает с федеральными структурами, чтобы как можно скорее доставить на берег экипаж, оставшийся на борту корабля.

Береговые службы отметили, что судно стоит на якоре на расстоянии около километра от побережья, а сотрудники службы спасения проводят операцию по буксировке судна в море, где ремонтные бригады, вдали от скал, будут разбираться с системой управления судна и пытаться привести её в действие.

Моряки будет эвакуированы с борта терпящего бедствие судна с помощью катера, так как метеоусловия не позволяют использовать вертолёты.

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