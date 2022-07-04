Оренбург, , 07:12 — REGNUM Оренбургская область планирует взять шефство над одной из территорий Луганской Народной Республики, сообщает orenday.ru со ссылкой на вице-губернатора по внутренней политике Игоря Сухарева.

Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины Денис Абрамов © ИА REGNUM

О каком именно муниципальном образовании идёт речь, не уточняется. Напомним, ранее губернатор Денис Паслер заявил, что на территории Донбасса работает группа оренбуржцев из семи человек.

По словам Сухарева, она оценила потребность пострадавших территорий в помощи. Прорабатываются варианты её оказания. В перспективе — заключение соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи с одним из пострадавших муниципальных образований ЛНР.