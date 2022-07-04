Париж, , 07:10 — REGNUM На курортах в Европе из-за антироссийских санкций наблюдается кризис из-за нехватки российских туристов — потери исчисляются миллионами евро, а некоторые территории и вовсе оказались в бедственном положении, пишет «Лента. ру».

Икона мирового туризма Марина Захарова © ИА REGNUM

В странах забили тревогу, но власти ЕС успокаивают и обещают компенсировать ситуацию за счет европейских туристов. При этом все понимают, что тратить деньги с размахом могут лишь русские туристы.

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Как сообщало ИА REGNUM, санкции, которые Кипр на европейском уровне ввёл против России, нанесли ущерб собственным секторам экономики страны, прежде всего туризму, банковской деятельности и экспорту услуг.