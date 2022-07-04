Кадис, Испания, 4 июля, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Водитель автобуса, направлявшегося в Альхесирас (провинция Кадис), погиб, еще 35 человек получили ранения, некоторые из них серьезные, в результате столкновения автобуса с другим автобусом и автомобилем рано утром 3 июля на автостраде A-92 в Мораледа-де-сафайона (провинция Гранада). Об этом пишет агентство EFE.

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Инцидент произошел около 6 утра на 210-м километре в направлении Севильи, на одной из главных дорог Андалусии.

Расследованием обстоятельств аварии занимается Гражданская гвардия Испании.