Манагуа , 4 июля, 2022, 07:05 — ИА Регнум. В Никарагуа сообщили о гибели по меньшей мере четырех человек в результате тропического шторма «Бонни». Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на местные СМИ.

Мария Плотникова ИА REGNUM Гранада, Никарагуа, 2017 год

Ранее шторм пересёк территорию юга Никарагуа.

Отмечается, что люди погибли в результате косвенных последствий стихии, которая вызвала разливы рек по всей территории Никарагуа. Местные СМИ получили доступ к соответствующей информации в официальных учреждениях.