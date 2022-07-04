Сантьяго, , 07:02 — REGNUM Металлургический завод Ventanas, принадлежащий чилийской государственной компании Codelco, крупнейшей в мире медной компании, временно возобновил работу в ожидании окончательного закрытия, о котором было объявлено в середине июня в связи со случаем экологического загрязнения, вызвавшим много споров в стране. Об этом пишет агентство EFE.

Чили Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Соответствующее заявление опубликовала сама компания

«Металлургический завод Ventanas возобновит работу <…> в условиях предварительного контроля со стороны Управления по охране окружающей среды», — говорится в заявлении.