Москва, , 10:47 — REGNUM Следует создать список не только недружественных, но и недоговороспособных стран. Об этом ИА REGNUM 4 июля заявил публицист и писатель Валерий Ходорковский.

Президент Болгарии Румен Радев President of Bulgaria Office

«Страны, нарушившие договоры с Россией, должны получать симметричный ответ», — заявил публицист.

По мнению Ходорковского, страны, допустившие по отношению к России грубое нарушение договоров и обязательств, должны быть занесены в специальный список и отношения с ними должны строиться специальным образом.

«В случае нормализации отношений представители этих стран должны будут употребить массу усилий, чтобы добиться расположения нашего руководства», — заключил публицист.

Напомним, что президент Болгарии признался, что он не знает, по какой причине Болгария высылает российских дипломатов.