Зейский район, Амурская область, 4 июля, 2022, 06:57 — ИА Регнум. В Зейском районе Амурской области недропользователя привлекли к ответственности за загрязнение окружающей среды. Золотодобывающая компания нарушала требования водного законодательства, сообщила 4 июля пресс-служба министерства природы региона.

dubrovka.911 Загрязнение

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Загрязнения были допущены в долине рек Малый Ульдегит и Верхний Камрай. Нарушения были выявлены в ходе выездной проверки. На компанию наложено административное наказание.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье с началом сезона золотодобычи от населения стало поступать много жалоб на «черных старателей», которые загрязняют реки. Губернатор области Василий Орлов распорядился усилить контроль за золотодобытчиками, а вопросы временной приостановки деятельности нарушителей взял лично на себя.