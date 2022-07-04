Белгород, 4 июля, 2022, 06:55 — ИА Регнум. Введение санкционных мер против американской компании Maxar, если будет подтверждено, что именно её спутник вёл съёмку Белгорода перед ударом по нему украинских боевиков. Об этом 4 июля сообщил первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с РИА Новости.

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Сенатор указал, что в случае, если будет доказано, что американский коммерческий спутник GeoEye1 принадлежит именно этой компании, Россия будет иметь право ввести в отношении Maxar санкционные меры.

О том, что съёмка Белгорода велась спутником 30 июня, за три дня до обстрела его ракетами со стороны Украины, сообщило агентство РИА Новости. До этого съёмку вели 20, 22 и 27 июня другие американские спутники — Worldview-2 и Worldview-3.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в Белгороде в результате обстрела украинскими боевиками города ракетами «Точка-У» пострадали 65 домов, в том числе многоквартирные.

Кроме того, при обстреле погибли четыре человека, ещё четверо пострадали. Также, по данным Следственного Комитета РФ, два человека пропали без вести.