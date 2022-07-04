Богота, 4 июля, 2022, 06:53 — ИА Регнум. Колумбия назвала «лживыми, циничными и безответственными» обвинения президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который заявил, что Колумбия якобы планирует напасть на венесуэльскую электрическую инфраструктуру и на ряд персон. Об этом пишет агентство EFE.

Rαge Колумбия и Венесуэла

В заявлении МИД Колумбии изложена позиция страны на этот счёт.

Ранее Мадуро заявил, что правительство президента Колумбии Ивана Дуке «продолжает строить планы по террористическим атакам против венесуэльской системы электроснабжения, террористическим атакам против ряда персон, политических и военных лидеров Венесуэлы».