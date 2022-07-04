Челябинск, 4 июля, 2022, 06:52 — ИА Регнум. В Челябинске родственники погибшего из-за ДТП на Комсомольском проспекте 78-летнего мужчины ищут очевидцев этой аварии. Об этом пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным 74.ru, водитель «ВАЗ» стоял на разворот. В этот момент в него влетел Mitsubishi Grandis. Родственники погибшего полагают, что водитель последней был пьян и ехал на красный свет. Для прояснения ситуации и ведутся поиски очевидцев.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 2 июля. Пожилой мужчина погиб. А из находившихся в Mitsubishi Grandis никто не пострадал.