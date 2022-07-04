Москва, , 06:51 — REGNUM В некоторых регионах России в ближайшие дни пройдут ливни и град, а в других наоборот будет стоять жара с высоким ультрафиолетовым излучением солнца. О предстоящей погоде ТАСС 4 июля рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ливень Sochi.ru

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Дождь с грозой ожидается 4 июля в Архангельской области. Ливень с градом и сильным ветром до 20 м/с прогнозируется в Иркутской области. В Забайкалье, Бурятии, Приморье, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Белгородской и Воронежской областях также ожидается дождливая погода.

На юге России прогнозируется высокое ультрафиолетовое излучение солнца — в полуденные часы находиться под палящим солнцем без головных уборов будет опасно.

В регионах Дальнего Востока установится жаркая погода. В Якутии температура воздуха достигнет +34 градусов. Очень жарко, по прогнозам синоптиков, будет в Хабаровском крае и Приамурье.

Как сообщало ИА REGNUM, к концу недели жара в Москве спадёт, и температура воздуха станет более комфортной. Об этом заявила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.