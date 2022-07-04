Киев, , 06:45 — REGNUM Украинские военные жалуются президенту Владимиру Зеленскому на недостаток оружия и поддержки артиллерии и уходят с позиций, об этом заявил военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы отказываемся служить в батальоне, который не укомплектован техникой, где офицеры не считают нас за людей, бросают под обстрелы без оружия», — пишут в одном из обращений украинские военнослужащие.

Они добавляют, что их бросили:

«Нас бросили наши товарищи, наши офицеры», «И с самого начала нас кинули и кинули в самом конце», «Такого бардака, как в украинской армии… это ужас».

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Как сообщало ИА REGNUM, украинская армия имела такой боевой арсенал на заводе «Азот» в Северодонецке, что могла ещё долго сопротивляться. Но тактика и мастерство российских военных оказались выше, чем считало командование Украины, в частности президент Зеленский, заявил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.