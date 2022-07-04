Оренбург, , 06:44 — REGNUM В Оренбурге задержана группа местных жителей, в которую входили подростки. Они занимались кражей имущества с предприятий, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Уголовное дело Moscow.sledcom.ru

В ведомство поступило 19 заявлений о хищении имущества. По подозрению в совершении преступлений задержаны три человека, среди которых двое несовершеннолетних граждан в возрасте 19 и 14 лет.

«Установлено, что в апреле–мае 2022 года злоумышленники путём отжима стеклопакетов пластиковых окон проникали в производственные организации и похищали электроинструменты и ноутбуки. Сотрудниками полиции зарегистрировано 19 фактов хищения, общая сумма ущерба устанавливается», — сказали в полиции.

Похищенное имущество злоумышленники сдавали знакомому скупщику. Он реализовывал украденные вещи. Несовершеннолетние фигуранты уголовного дела находятся под подпиской о невыезде. Третий фигурант — неоднократно судимый мужчина — находится в СИЗО. В отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 150 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»).