Буэнос-Айрес, 4 июля, 2022, 06:44 — ИА Регнум. Новым министром экономики Аргентины стала Сильвина Батакис. Об этом заявила пресс-секретарь аргентинского лидера Габриэла Серрути.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Аргентина

Ранее глава минэкономики Мартин Гусман подал в отставку. Против него активно выступали сторонники вице-президента страны Кристины Фернандес де Киршнер.

«Президент Альберто Фернандес назначил Сильвину Батакис главой министерства экономики», — написала Серрути в своём аккаунте в Twitter.

Ранее Батакис являлась главой департамента по делам провинций в МВД Аргентины, а в период с 2011 года по 2015 год она была главой минэкономики в провинции Буэнос-Айрес.