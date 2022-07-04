Якутск, 4 июля 2022, 06:48 — REGNUM В мэрии столицы Якутии обсуждают возведение здания для школы при участии компании-инвестора. Проработать этот вопрос поручил глава города Евгений Григорьев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 июля в пресс-службе городской администрации Якутска.
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Предполагается, что строить школу инвестор будет на своём земельном участке, а затем город выкупит у него строение. Здание учреждения образования намерены возводить в 203 микрорайоне Якутска. Сроки и параметры реализации этого проекта пока не определены.
Как сообщало ИА REGNUM, в школах Якутска катастрофически не хватает мест. Классы переполнены, в некоторых зданиях под учебные помещения переоборудованы столовые, учительские, гардероб.