Якутск, 4 июля, 2022, 06:48 — ИА Регнум. В мэрии столицы Якутии обсуждают возведение здания для школы при участии компании-инвестора. Проработать этот вопрос поручил глава города Евгений Григорьев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 июля в пресс-службе городской администрации Якутска.

Yakutskcity.ru Мэря Якутска Евгений Григорьев

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Предполагается, что строить школу инвестор будет на своём земельном участке, а затем город выкупит у него строение. Здание учреждения образования намерены возводить в 203 микрорайоне Якутска. Сроки и параметры реализации этого проекта пока не определены.

«Вопрос с обеспечением детей местами в школах в 203 микрорайоне с каждым годом становится только острее. Поручаю профильным структурным подразделениям в недельный срок, совместно с Министерством образования, провести работу и определиться со сроками и параметрами объекта, внести конкретные предложения», — подчеркнул Евгений Григорьев.

Как сообщало ИА REGNUM, в школах Якутска катастрофически не хватает мест. Классы переполнены, в некоторых зданиях под учебные помещения переоборудованы столовые, учительские, гардероб.