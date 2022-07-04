Москва, 4 июля, 2022, 06:37 — ИА Регнум. К концу недели жара в Москве спадёт, и температура воздуха станет более комфортной. Об этом заявила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

«Во вторую половину недели у нас будет переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, температура в четверг, 7 июля, днем — +24… +29, ночью — +13… +18», — сказала Макарова.

По её словам, с 8 по 10 июля, по предварительным прогнозам, температура воздуха составит +21… +26 днём и +12… +18 — ночью».