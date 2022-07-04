Москва, 4 июля, 2022, 06:39 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы в рамках процедуры банкротства компании «ФАФ Медиа» 17 августа 2022 года рассмотрит заявление конкурсного управляющего, который пытается оспорить сделку четырехлетней давности о продаже акций АО «Ас Рус Медиа» — компании-издателя российской версии журнала Forbes, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В деле речь идёт о признании недействительной сделкой договора купли-продажи акций от 30 августа 2018 года между ООО «Фаф медиа» и Мусаевым М. Х.

Ранее конкурсный управляющий ООО Валентина Чупринская в реестре юридически значимых сведений сообщала о намерениях оспорить сделку, потребовав «применить последствия недействительности сделки в виде восстановления прав ООО «Фаф медиа» на акции АО «Ас Рус Медиа», которые составляют 100% уставного капитала. По данным из сообщения, общая номинальная стоимость акций — 68 946 400 рублей.

Напомним, в 2018 году было заявлено о продаже акций компании-издателя российской версии журнала Forbes. В СМИ покупателем называли Магомеда Мусаева, чьи данные совпадают с данными экс-зятя бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова (занимал пост в 2013–2017 годы).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году налоговая служба отказала АО «Ас рус медиа» в выплате госсубсидии.