Пекин, , 06:33 — REGNUM Один человек был спасён после крушения плавучего крана в водах возле побережья провинции Гуандун на юге КНР. Об этом 4 июля сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на морской поисково-спасательный центр.

Самоходный плавучий кран Mil.ru

Уточняется, что состояние выжившего стабильное. Поисково-спасательные работы в районе падения крана продолжаются. Пропавшими без вести числятся 27 человек.

Напомним, 2 июля при проведении мониторинга было обнаружено, что плавучий кран проекта морской ветроэлектростанции представляют собой потенциальную опасность для рабочих после обрыва швартовой цепи. Плавучий кран пытался укрыться от тайфуна «Чаба» недалеко от острова Янцзян, когда произошло его переворачивание.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели восьми человек в результате падения декоративной строительной конструкции во время сильного ливня на севере Китая.

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